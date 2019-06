Ivana Yturbe hizo cruel broma contra Rosángela Espinoza por darse este consejo.

Ivana Yturbe se enfrentó a Rosángela Espinoza luego que la integrante de los Combatientes le dijera que estudiara algo ya que la belleza es efímera. La nueva modelo de Esto es guerra no tomó bien el consejo de la "Chica selfie" e hizo cruel broma en vivo.

"No me tienes que enviar a estudiar. Yo estoy estudiando actuación y no quiero estudiar como tú para terminar enseñando a pelar plátano", dijo la "Princesa inca". Rosángela Espinoza pidió que no se meta con su video y le aclaró así en vivo.

