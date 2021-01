Ivana Yturbe desmiente rumores sobre su embarazo en Instagram

La modelo lució molesta por las especulaciones y afirmó que le gustaría tener cuatro hijos con Beto da Silva.

¡Se incomodó! Ivana Yturbe se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores de Instagram sobre su futuro amoroso con Beto da Silva. La bella modelo quedó impactada por los rumores de un supuesto embarazo, pero afirmó que le gustaría tener cuatro hijos.

"Lo voy a responder porque de verdad me tienen un poco cansada, pero me parece una pregunta súper delicada. Pero no, no estoy embarazada. El día que esté embarazada fijo se los voy a contar porque me parece una noticia súper bonita, pero por el momento no y de verdad espero que ya paren de hacerme esa pregunta", comentó la exintegrante de EEG.

