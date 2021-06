La bella exintegrante mostró su pancita y se confesó con sus seguidores cómo fueron los nuevos cambios en su vida.

Ivana Yturbe comparte tierna foto de su avanzado embarazo junto a Beto da Silva. La bella exintegrante de Esto es guerra mostró su pancita y se confesó con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram cómo fueron los nuevos cambios en su vida tras anunciar su dulce espera.

"Nos sorprende lo rápido que está creciendo nuestro bb, hay días donde se muestra más y mi panza está más grande que nunca. Esta semana estuve súper sensible pero los mimos de mi gordo me alegran el día. Cuesta un poco acostumbrarse a los cambios de humor, hay días donde ni yo me entiendo, pero ahí está Beto para engreírme y también a nuestro bb",

Ivana Yturbe dice "bebita" a su primer bebé, pero aclara que aún no conoce el sexo