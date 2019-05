Ivana Yturbe abandonó el set tras enfrentarse al Tribunal por Romina Lozano.

Ivana Yturbe abandonó el set tras enfrentarse al Tribunal luego de afirmar que el descanso médico de Romina Lozano se venció y ella sí tuvo que competir en un reto extremo de altura. La combatiente se incomodó por inesperado mensaje de la producción e hizo esto.

La modelo no toleró que el Tribunal afirmara que ella no entiende las cosas al no avisarle a la producción sobre su lesión en el dedo izquierdo. Ivana Yturbe tuvo un intercambio de palabras con el Tribunal y se fue, pero los guerreros la convencieron para que se quede.

