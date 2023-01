Israel Dreyfus pasó a los "Guerreros" por primera vez y Renzo Schuller explotó: "Me da bastante cólera"

Renzo Schuller no pudo evitar incomodarse al enterarse que Israel Dreyfus pasará a las filas del equipo de los "Guerreros" por decisión de unos sobres. El combatiente histórico quedó desconcertado al enterarse de la elección de su nuevo grupo y mencionó que pese a darse un cambio abrupto, él dará todo por su camiseta.

"Me causa pena después de tanto tiempo. Los cambios a veces son buenos. El poco tiempo que compartí con Patricio y Melissa. Ojalá que este tiempo sea para mejor ", expresó Israel. Por su parte el popular "Shushu" interrumpió el discurso del competidor para hacer notar su malestar por el cambio de equipo de Dreyfus.

"Isra, de verdad, te deseo lo mejor y mi sentido pésame por estar al costado de la 'Chata'. Qué bonito que estés con Melissa y Patricio, pero con la 'Chata' me imagino... cualquier cosa nos avisas. Me da bastante cólera", señaló el conductor al recordar que nunca lo vio con otra camiseta que no sea de los combatientes.