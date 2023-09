Israel Dreyfus lloró por respaldo en EEG y conmovió a Piero Arenas con tiernas palabras.

Johanna San Miguel se dio cuenta que Israel empezó a llorar en medio de la eliminación y él no dudó en darle un conmovedor mensaje a todos los integrantes de Esto es guerra y Piero. "Me emociona y a la vez me entristece. Me emociona saber que mis compañeros me respetan, pero por otro lado, también Piero me recuerda mucho a mí", comentó.