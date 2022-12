Israel Dreyfus hizo perder 100 puntos a los combatientes por peligrosa falta durante competencia

Los equipos de los guerreros y combatientes continúan entrenando duro y parejo a pocos días de la gran final de temporada de Esto es guerra y esta vez la producción no dejó pasar por alto una de las reglas de la competencia. Israel Dreyfus hizo que los combatientes pierdan 100 puntos menos por lanzar la comba de casualidad.

Mario Irivarren y el combatiente histórico midieron sus fuerzas en el último tramo, pero el integrante de Combate no midió su impulso y lanzó la comba contra el guerrero sin querer. Esto no pasó desapercibido por la producción del reality y no dudaron en sancionarlo por su accionar sin lugar a reclamo.