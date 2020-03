Isabel Acevedo y Diego Zurek impactaron con divertido baile.

Los combatientes sorprendieron al grabar juntos por primera vez inesperado video.

Isabel Acevedo y Diego Zurek volvieron a sorprender al grabarse por primera vez un video para TikTok donde se aprecia a la pareja de combatientes realizando un divertido baile que finaliza con una cargada.

Chabelita se animó a publicar gracioso clip que ambos protagonizaron semanas atrás en una de las emisiones del segmento Divas EEG. "Wow you can really dance", es el nombre del TikTok que grabaron.

