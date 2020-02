Isabel Acevedo ganó a Ducelia Echevarría y ella lanzó inesperado comentario.

"¿Ya te vas a poner a llorar?", respondió Chabelita al intentar defenderse.

Isabel Acevedo ganó a Ducelia Echevarría en el último juego para elegir su equipo y ella no dudó en lanzar un inesperado comentario sobre la actitud que tenía en Combate. Chabelita se defendió y elegió a los Combatientes, no sin antes asegurar que lo hacía para no hacer llorar a la guerrera.

Ducelia Echevarría se enfrentó a Isabel Acevedo con inesperado comentario

