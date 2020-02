Isabel Acevedo fue troleada por Gian Piero Díaz con inesperado anuncio.

El conductor no perdonó a Chabelita que se equivocara en vivo y lanzó tremendo comentario.

Isabel Acevedo fue troleada en vivo por Gian Piero Díaz con un inesperado anuncio luego que la combatiente se equivocara en un juego de adivinanzas. El conductor aseguró que Chabela se "lesionó" misteriosamente

"Chicas, me indican que la Chabelita está lesionada para este juego", comentó el compañero de Jazmín Pinedo. Sin embargo, Patricio Parodi no lo tomó en serio e incluso preguntó si también Tepha Loza estaba mal porque no participa.

