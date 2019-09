Ignacio Baladán no logró adivinar una danza y fue sancionado así por el Cuy.

¡Se pudrió todo! Ignacio Baladán cayó aparatosamente en vivo al recibir duro castigo del Cuy. El integrante de los Guerreros no logró adivinar la charada tras ver al Cuy bailar al ritmo de huayno. ¿Qué le pasó?

El Cuy no lo dudó dos veces y se acercó al competidor para derribarlo frente a todos por no lograr completar el divertido juego. Ignacio Baladán no pudo evitar caer al suelo y se levantó rápidamente entre las carcajadas de todos los integrantes del programa.

