Hugo García se molestó con el Tribunal tras casi quedar eliminado de EEG

El "Baby" recordó su incomodidad por ser el menos votado antes de pasar a los Combatientes.

Hugo García se molestó con el Tribunal tras casi quedar eliminado de Esto es guerra. El "Baby" recordó su incomodidad por ser el menos votado antes de pasar a los Combatientes y no entiende las decisiones que toma la máxima autoridad e incluse siente que al parecer tendrían algo en contra de él.

"No sé, pero para que me cambien de equipo desde el primer día que llego y ahora que esté en sentencia a punto de ser eliminado y no siendo uno de los más votado, ¿qué quieres que piense, Piero? He sido cuatro veces el mejor guerrero y me saqué la mugre", explicó muy incómodo Hugo García.

Luana Barrón pidió su eliminación para que Hugo García se quede en EEG