Hugo García pasó a zona de reserva por no cumplir el reto de altura

Hugo García protagonizó el peor momento de su vida durante un reto extremo a más de 40 metros de altura. El guerrero no logró superar el circuito y pasó inmediatamente a zona de reserva por no cumplir el reto de altura frente a su contrincante Ignacio Baladán. Patricio Parodi intentó persuadir al Tribunal para evitar la salida del guerrero, pero todo fue en vano.

"Al ser la primera vez de Hugo creo que sería lo más justo que se le dé una advertencia. No es para todos porque Gino no pasó dos juegos de alturas y Hugo es el primer juego que no puede pasar. No puede comparar que pase dos juegos a uno", señaló el excapitán de los Guerreros.

