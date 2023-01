Gino Assereto sobre el regreso de Austin Palao a Esto es guerra: "No veo a la bomba"

Gino Assereto interrumpió la presentación de Austin Palao en la nueva temporada de Esto es guerra para realizar una pregunta al Tribunal EEG al asegurar que esperaba el ingreso de un guerrero estrella y que esté a su nivel de competencia. El ex de Jazmín Pinedo sorprendió a todos al asegurar que no ve a ninguna "bomba".

"Dijeron que iban a traer a una bomba para enfrentarse a mí y no veo la bomba. No la veo y si es que va a competir con mí, tiene que ser alguien que esté a mi nivel. Me acerqué a ti justamente para decirte eso. Vamos a competir así que agárrate nomás", expresó el hermano de Jota Benz frente al asombro de Austin.