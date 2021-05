Gino Assereto quedó fuera de EEG por no cumplir reto de 40 metros de altura

Gian Piero Díaz lamentó la decisión del Tribunal contra el combatiente tras no superar su miedo a las alturas.

Gino Assereto quedó fuera de Esto es guerra por no cumplir reto de 40 metros de altura. Gian Piero Díaz lamentó la decisión del Tribunal de EEG contra el combatiente tras no superar su miedo a las alturas y comentó con mucha tristeza que el competidor no estará en el programa hasta que se le dé la oportunidad de enfrentarse a alguien.

"Si ellos (el Tribunal) piensan que, al no pasar esto por un temor, significa que tengo que dejar el programa, que tomen la decisión, pero en realidad no me pueden poner en este compromiso", explicó el integrante de los Combatientes antes de recibir la drástica noticia de la voz en off del reality.

Gino Assereto pasó a zona de reserva por no cumplir reto extremo de altura