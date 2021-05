El Tribunal del reality sancionó al guerrero histórico tras sufrir pánico en plena competencia durante la elección de equipos.

Gino Assereto pasó a zona de reserva por no cumplir reto extremo de altura a más de 40 metros sobre el suelo. El Tribunal de Esto es guerra sancionó al guerrero histórico tras sufrir pánico en plena competencia durante la elección de equipos y hasta nuevo aviso el hermano de Jota Benz se quedará sin integrar uno de los grupos del reality.

"No me quiero quedar estancado en un circuito porque usted no lo pueda pasar", precisó la máxima autoridad del programa. Pese al reclamo del guerrero y Johanna San Miguel, el Tribunal no dio marcha atrás y reafirmó la drástica decisión contra Assereto que solo atinó a acatar la sentencia.

