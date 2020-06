Gian Piero Díaz troleó a Pancho Rodríguez en pleno juego

El conductor sorprendió al capitán de los Retadores con tremenda indirecta.

¡No lo esperaba! Gian Piero Díaz troleó a Pancho Rodríguez durante la secuencia de "La escuelita" cuando el retador le preguntó si Hades era el dios del inframundo, pero el competidor chileno no imaginó que terminaría con tremendo lapsus.

"Hades es el de la muerte. Solo me faltó la bulla", comentó Pancho Rodríguez cuando el conductor le dio un rotundo no como respuesta. Sus compañeros no se quedaron callados y empezaron a reírse.

