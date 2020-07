Gian Piero Díaz se molestó con su equipo y lanzó contundente advertencia

El conductor se incomodó por el desempeño de los Combatientes en los juegos del programa.

Gian Piero Díaz se molestó contra el equipo de los Combatientes luego que Facundo González pierda un juego nuevo contra Patricio Parodi. El coonductor lanzó contundente advertencia por el bajo desempeño de su equipo en fase de eliminación.

➤ Mira: Gian Piero Díaz sorprendió a María Pía Copello con tremendo comentario

"Combatientes, por favor, el eliminado puede ser uno de ustedes o sea uno o varios que es lo peor. Yo puedo entender que no nos salgan las cosas, pero no entiendo es cuando no hay actitud sabiendo perfectamente que uno de ustedes se irá de la competencia. No lo entiendo. No es broma", aseveró el compañero de Jazmín Pinedo muy enfadado.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Gian Piero Díaz perdió la paciencia con Rosángela Espinoza