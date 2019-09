¡No lo permitió! Gian Piero Díaz se molestó con Mathías Brivio por "amenazar" a los Combatientes y específicamente a Mario Irivarren para que no reclame un punto en favor de su equipo por una supuesta falta de Rafael Cardozo. El conductor no permitió

"Pero Mathías, por qué amenazas, deja que hablen. No se llama asesorar, se llamar presionar para que no hagan el reclamo… No, no, un ratito. Nadie dijo que era un reclamo, en ningún momento. Yo jamás les he dicho: ‘no reclamen ah’. Por qué haces eso, no hagas eso porque no se ve bien", cuestionó Gian Piero Díaz a Mathías Brivio.

