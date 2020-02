Gian Piero Díaz se fastidió por comentario de Rosángela Espinoza sobre la universidad

El conductor respondió a lo dicho por la combatiente.

¡FASTIDIADO! Rosángela Espinoza retornó a Esto es guerra y no pudo evitar entrar en conflicto con sus compañeros por un comentario con el que también incomodó a Gian Piero Díaz.

"No entiendo por qué muchos se rién aquí, seguro los que se ríen son porque nunca han pisado una universidad", dijo la integrante de los Combatientes cuando explicaba las razones de su ausencia en el reality.

De inmediato, el presentador dio su punto de vista y manifestó su evidente incomodidad por lo dicho por la Chica Selfie: "Yo nunca he pisado una universidad y no por eso me voy a sentir menos", señaló y fue aplaudido por los competidores.

Por su parte, Jazmín Pinedo apoyo el comentario de su compañero y destacó la superación de las personas que no necesariamente han estudiado una carrera profesional e incluspo resaltó el esfuerzo que Rosángela Espinoza pone para trabajar y estudiar.

Sin embargo, Michelle Soifer y Rafael Cardozo salieron al frente para criticar las palabras de la combatiente.

