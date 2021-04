Gian Piero Díaz regresó a la conducción de EEG y Johanna San Miguel tuvo inesperada reacción

María Pía Copello no apareció en el programa y el Tribunal de EEG le dio tremenda sorpresa a la "Mamá leona".

Gian Piero Díaz regresó a la conducción de Esto es guerra y Johanna San Miguel tuvo inesperada reacción. María Pía Copello no apareció en el programa y el Tribunal de EEG le dio tremenda sorpresa a la "Mamá leona", quien no dudó recordarle que no le contestó las llamadas durante su ausencia.

Gian Piero bromeó con su compañera por la amistad que ahora tiene con Pía Copello e incluso mencionó que el Tribunal calificó a la exconductora sacó lo mejor de la "Mamá leona". El conductor se mostró sorprendido por los drásticos cambios que hizo la producción en ambos equipos.

Johanna San Miguel envió inesperado mensaje a Gian Piero Díaz tras su ausencia en EEG