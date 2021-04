¿Gian Piero Díaz quedó fuera de EEG? El Tribunal presentó a nueva dupla de Johanna San Miguel

La conductora se mostró impactada al no ver a Gian Piero en el set y otros competidores del reality.

¿Gian Piero Díaz dejó la conducción de Esto es guerra? Johanna San Miguel se mostró impactada al no ver a su compañero en el set y otros competidores del reality de competencia. La "Mamá leona" pidió explicaciones al Tribunal de EEG y no esperó tremendo anuncio.

Johanna se indignó con los cambios que hizo la producción del reality al escuchar que tendrá una dupla en reemplazo de Gian Piero. "Yo fui muy claro la última vez y habrían cambios. En nueve años de programa usted no me conoce aún. Señorita Johanna el día de hoy conocerá a su nueva dupla y ojalá le gusta. No quiero malas caras", sentenció el Tribunal.

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz anunciaron cambios y salidas de Guerreros y Combatientes