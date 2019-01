Gian Piero Díaz opinó así de Mathías Brivio tras su ingreso a Esto es guerra.

Gian Piero Díaz llegó como el nuevo conductor de Esto es guerra frente a la sorpresa de todos e incluído de Mathías Brivio, quien le dio la bienvenida con tremendo abrazo. El nuevo compañero de Mathi se mostró contento por el nuevo reto en esta nueva etapa del reality.

"Siento que estoy llegando a un sitio donde se me quiere y eso me hace súper feliz. Soy competitivo y me gusta ganar", sentenció Gian Piero Díaz.

