Gian Piero hizo aclaración a Jazmín Pinedo sobre su tiempo como conductor de EEG

Los conductores de Esto es Guerra protagonizaron un tenso momento al defender a sus equipos.

Patricio Parodi llegó tarde hoy a Esto es Guerra y eso originó el reclamo inmediato de los Combatientes. Gian Piero Díaz afirmó que la sanción podría ser para todo el equipo, declaración con la que Jazmín Pinedo no estuvo de acuerdo.

"Yo tengo acá un año y medio, y desde que llegué fue bien claro que el que llegaba tarde empezando el programa, había una sanción, me imagino para el equipo o la persona en particular, no me acuerdo", dijo Gian Piero Díaz.

Jazmín Pinedo aseguró que siempre ha sido para la persona en particular y, si se equivoca, que la corrija. "Cuando dije lo del año y medio lo hice con la intención de que entiendas que yo tengo menos tiempo en el formato del programa, es más, menos tiempo que tú, no me referí a que tenía más tiempo como conductor acá", aclaró el líder del equipo rojo y verde.

