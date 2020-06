El retador se ofuscó con el conductor y tuvo un fuerte discusión en vivo.

Gian Piero Díaz "explotó" contra Facundo González por perder reto de una manera extraña ya que cayó al vacío por un posible descuido del mismo "Wacho". El retador se ofuscó con el conductor y tuvo un fuerte discusión en vivo.

➤ Mira: Jazmín Pinedo se enfrentó a Gian Piero Díaz por un polémico punto

"China por favor no me presiones porque tengo todo el derecho de reclamar. Me lo tendría que preguntar en todo caso la producción o Mister 'G'", precisó Gian Piero Díaz ante la pregunta de Jazmín Pinedo.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Gian Piero Díaz se molestó con su equipo y envió fuerte mensaje a Pancho Rodríguez