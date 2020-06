El conductor le pidió que no le presione al reclamar los puntos que le quitó la producción.

Gian Piero Díaz dejó callada a Jazmín Pinedo con inesperado comentario durante un reclamo del conductor en contra de los Retadores. La "Chinita" pidió a su compañero que si continuará con el reclamo, pero él le aclaró que seguirá enfrentando a la producción por quitar 100 puntos a los Retadores.

"China por favor no me presiones porque tengo todo el derecho de reclamar. Me lo tendría que preguntar en todo caso la producción o Mister 'G'", precisó Gian Piero Díaz ante la pregunta de Jazmín Pinedo.

