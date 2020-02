Gian Piero Díaz anunció su salida de EEG y revelaron que habrá nuevo conductor

El Tribunal se pronunció al escuchar las declaraciones del conductor.

¡SORPRESIVO! Gian Piero Díaz causó tomó por sorpresa a Guerreros y Combatientes al anunciar que se tendría que ir del reality por un período, una decisión que provocó otro anuncio importante.

"Lo he venido pensando bastante tiempo. Por un tema personal, me voy a tener que ausentar un tiempo del programa. Más allá de lo que yo pueda bromear, esto va en serio", afirmó el conductor.

El Tribunal se manifestó de inmediato al escuchar la determinación del defensor del equipo rojiverde.

"Como su decisión, definitivamente, nos cae como un balde de agua fría, yo también tengo que tomar una decisión. Este lunes voy a abrir una de las cajas y presentaré al tercer conductor de Esto es guerra", sentenció el máxima autoridad del programa.

El Tribunal preguntó si no se arrepentiría de lo dicho y Gian Piero que no le quedaba otra opción; no obstante, la misteriosa voz le pidió conversar antes de irse.

