Flavia Laos anunció que terminó su relación con Patricio Parodi en Instagram.

¡Se acabó el amor! Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al anunciar que terminó su relación con Patricio Parodi a través de un video que publicó en Instagram. La modelo aseguró que no quiere que le pregunten sobre los motivos de su ruptura amorosa.

"Quiero contarles algo y no quiero entrar en muchos detalles. Yo terminé con Patricio y quería que lo sepan. Sé que muchos tienen preguntas y les agradecería que no me toquen el tema. Cuando llegue a Lima les contaré lo que pasó", dijo Flavia Laos.

Sin embargo, en su último video la pareja se mostró feliz al comentar a todos sus seguidores que todo se trató de una broma por el Día de los inocentes.

