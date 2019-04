En el reciente programa de Esto es guerra, Facundo González lanzó fuerte calificativo contra Pancho Rodríguez en vivo al afirmar que el 90% de los competidores del reality no apoya la capitanía del excombatiente e incluso los tildan de "hipócrita".

La expareja de Paloma Fiuza no dudó en decirle en su cara a Pancho Rodríguez lo que piensa de él, pero no nombró a las personas que calificaron así al actual capitán de los Retadores. "Me da un poco de risa, pues en su discurso hay muchísima contradicción", señaló el retador chileno, quien le deseó "lo mejor" a su compañero.

