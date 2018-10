En el último programa de Esto es guerra, Facundo González enfrentó a Nicola Porcella para defender a Alejandra Baigorria luego que el capitán de los Guerreros intentara comparar el desempeño de Rafael Cardozo con la modelo.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"Primero, no sos un payaso para hacer un chiste. Segundo, cuando a mi me ponen a jugar ese juego de las pelotas que pierdo y me fastidia. Yo lo juego 100% igual, no como Rafael. Él juego desganado porque sabe que va a perder", dijo el popular "Wacho".

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!