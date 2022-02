Fabio Agostini volvió por todo lo alto a Esto es guerra 10 años

"(¿La entrada de Rafael Cardozo?) Nefasto. ¿Histórico de qué? Hay muchos chicos aquí que yo aprecio mucho, pero que venga aquí Rafael Cardozo, ¿para qué vino? Yo no tengo ningún problema con nadie. De hecho, por si no lo saben, la última vez a mi me eliminaron por su voto y eso a mi me molestó en su momento aunque hayan pasado dos años. Igual perdono, pero no olvido."