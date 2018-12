Fabio Agostini se retiró de EEG tras anunciar inesperada noticia sobre su salud

Fabio Agostini se retiró del reality tras anunciar inesperada noticia sobre su salud salida de Esto es guerra. El popular "Galáctico" pidió el micrófono a Mathías Brivio para comunicar a todos que debido a su delicada salud se retiraría a la clínica.

"Hoy no puedo competir. Me siento mal y enfermo desde el lunes. Por no ir al hospital y quererme cuidar yo solo, no me estoy curando. Al día de hoy sigo vomitando y algunos competidores me han visto en el baño. Creo que lo mejor será que vaya al médico y que me recupere. Prefiero faltar hoy y estar bien mañana en la gran final", señaló Fabio Agostini.

