Fabio Agostini se enfrentó a María Pía Copello y ella reaccionó así.

En el último programa de Esto es guerra, Fabio Agostini se enfrentó a María Pía Copello luego que la conductora lanzara un inesperado comentario sobre la elección del modelo al elegir al equipo de los Guerreros. ¿Qué le dijo?

"Yo no soy falso. Muchas veces yo escuché a María Pía Copello que dice 'yo a Fabio no lo quiero', pero cuando empiezo a hacer puntos dice 'Fabio es el mejor'", dijo el "Galáctico". La conductora aseguró que no es así ya que no le gusta ganar juegos y que les quiten puntos por mal comportamiento.

