¡Un caballero! Fabio Agostini salió en defensa de Angie Arizaga y se enfrentó a los "Guerreros" y directamente a Patricio Parodi luego que cuestionaran el voto de la "Negrita" por el Galáctico en la eliminación.

➤ Mira: Gian Piero dio sorpresiva noticia sobre ausencia de Mathías Brivio

"Me está empezando a incomodar esta situación. ¿Por qué no la dejan tranquila? El voto es personal y si me quiere votar a mí, es su voto y punto. Ya dejen de estar preguntando tanta cosa. La están presionando por favor ya relájense", dijo Fabio Agostini.

➤ Mira: Pancho Rodríguez lloró tras eliminar a Spheffany Loza del reality

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!