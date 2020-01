Fabio Agostini: Said Palao lo encaró por "estafarlo" durante sus vacaciones

El hermano de Austin Palao lo grabó cuando el exguerrero dormía.

Said Palao encaró a Fabio Agostini por "estafarlo" durante sus vacaciones al no poder viajar a Vietnam porque no contaba con su visa. Sin embargo, días después los hermano Palao pudieron salir de Camboya, pero no dudaron en enfrentar al exguerrero.

"No tienes vida. Todo el día paras durmiendo. Agencias Agostini una estafa, horrible. No podemos salir por tu culpa porque te quedas dormido todo el día", le increpó Said Palao al exintegrante de EEG, quien seguía acostado en su cama.

Austin y Said Palao denunciaron a Fabio Agostini por estafarlo durante vacaciones

