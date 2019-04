Fabio Agostini: "Rosángela Espinoza no brilla sin Michelle Soifer"

En el reciente programa de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza criticó el comportamiento de Fabio Agostini y le recordó que aún no es parte del reality. El español aseguró que no quiere responderle porque ella sin Michelle Soifer ya no tiene brillo.

