Fabio Agostini tras conocer por primera vez a Johanna San Miguel: "Soy fanático tuyo"

La "Mamá leona" recordó al guerrero que tiene una cláusula en su contrato para que se controle con sus expresiones sobre algunos competidores o de lo contrario le caerá una penalidad. " Me prometí este año que vengo con otra actitud. Yo vengo aquí a competir ", señaló Agostini.

En otro momento, el modelo español no dudó en elogiar a Johanna al declararse fan número uno. "Te tengo que decir que soy fanático tuyo. Siempre me caiste muy bien y me alegro que estés aquí conmigo hoy", señaló el integrante de los 'Guerreros'.