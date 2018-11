Patricio Parodi se molestó con Rosángela durante discusión con Génesis Arjona

En el pasado programa Esto es guerra, la nueva rival de Rosángela Espinoza es Génesis Arjona, quien tras mencionar que ella usaba la misma canción en la celebración tuvo un enfrentamiento con la retadora.

La Chica Selfie no se guardó nada y lanzó un inesperado comentario en el que afirmó que Patricio Parodi la había dejado por Flavia Laos, lo cual generó la contundente respuesta de la panameña y el capitán de los Guerreros.

"Patricio es mi amigo, mi compañero y mi capitán. Nunca hemos tenido una relación y, al contrario, si él tiene su novia me alegra y creeo que por respeto no deberías ni tocar ese tema en el programa", sentenció la Barbie guerrera.

Patricio Parodi también expresó su molestia y dejó un tajante mensaje a Rosángela Espinoza: "Acá mi relación con Flavia no tiene nada que ver, si tú no puedes competir, no puedes pelear con Génesis, no metas a terceros porque no tenemos absolutamente nada que ver y a ti no te gustaría que yo toque tu tema sentimiental."

No obstante, la integrante de los Retadores continuó: "Que no te afecte, Patricio, yo no hablé nada malo. He dicho la verdad. Ella vino a Perú por ti el año pasado."

El guerrero volvió a tomar la palabra y sostuvo que su viaje a Panamá o el de Génesis a Perú fueron netamente por coordinaciones de la producción: "A mí no me metas, la pelea no es conmigo. Yo estoy feliz con Flavia."

