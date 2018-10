EEG: ¿Michelle Soifer minimizó a Rosángela Espinoza con este comentario?

En el pasado programa Esto es guerra, la incomodidad de Melissa Loza y Angie Arizaga durante la decisión de los Guerreros para la elección de integrantes que conformarían el equipo provocó un comentario de Michelle Soifer que no fue del agrado de Rosángela Espinoza.

La nueva integrante del grupo defendido por Mathías Brivio quiso calmar la tensión que mostraban las competidoras y no dudó en hacerlo poniendo como ejemplo a la Chica Selfie.

"No te sientas tan mal, porque miren cómo José Luis eligió a Rosángela Espinoza antes que a mí. Eso ya es el colmo, ¿no? Si ya ella fue elegida antes que a cualquiera de nosotras, imagínate el nivel de la situación en la que estamos", comentó el Sol.

"No soy cualquier cosa. Yo me he ganado aquí el puesto en EEG gracias a mi esfuerzo, cosa que tú no haces. Tú te vas de viaje y pierdes el pasaporte", sostuvo la nueva retadora.

