Esto es guerra: Fabio Agostini lanzó duro calificativo a Christian Domínguez

En el reciente programa de Esto es guerra p, Christian Domínguez supero en una de las pruebas a Fabio Agostini, pero el guerrero sorprendió a todos con una declaración tras este triunfo del capitán de los Retadores.

"(Si se preguntan por qué le ganó) Son tuerquitas, cuando no están engrasdas no giran bien y por eso me ganaron", dijo el Galáctico además .

El cantante se defendió y respondió: "Somos ejemplo de mucha gente. Tienes que aprender a perder y a ganar. No sé de alguna vez que tú aceptes cuando alguien te gana".

