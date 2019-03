Esto es guerra: Austin Palao fue eliminado del reality de competencia

En el pasado programa de Esto es guerra, Austin Palao fue eliminado del reality luego de quedar en zona de riesgo tras la votación del público en la web de América televisión.

El integrante de los Retadores quedó junto a Pancho Rodríguez en la etapa final de la sentencia Mario Irivarren e Ignacio Baladán fueron los encargados de dar el nombre del eliminado de esta noche.

"Estoy tranquilo. Hay un Dios que todo lo ve. M,e voy tranquilo. Quiero decirle a la gente en sus casas: muchas gracias por su apoyo desde que ingresé a la temporada, sentí mucho el calor suyo y créanme que eso me ayudó bastante. Gracias a mis compañeros, no se sientan mal. Panchito, hermano, te dejo a cargo de los Retadores", dijo al despedirse.

