Esto es guerra anunció casting nacional para encontrar nuevo competidores

María Pía Copello y Johanna San Miguel fueron enfáticas en sostener que el casting se realizará únicamente en el programa y en vivo , por lo cual pidieron a los participantes interesados, no dejarse engañar por personas inescrupulosas que siempre buscan sacar provecho de manera mal intencionada, ya sea pidiendo material fotográfico o audiovisual indecoroso o dinero,

Said Palao, en la actualidad deportista de alto rendimiento de Judo, recordó que su ingresó a la pantalla chica como competidor, justamente se produjo cuando iba a convertirse en papá. "No solo me dio la vitrina para mostrar mi amor por el deporte, sino el factor económico para afrontar una gran responsabilidad".