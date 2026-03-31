Emil perdió punto contra Facundo González por insólito error

Pero Katia Palma comenzó a gritarle que corrija lo que no había terminado en el juego pues el cantante no había colocado la comba en el lugar correcto, y mientras regresó Facundo logró robarle la campana dándole el punto a los combatientes. Sin embargo, los guerreros no dudaron en reclamar porque el popular 'Wacho' se había quitado los lentes mientras golpeaba el bloque con la comba y todo se salió de control porque todos comenzaron a opinar por lo sucedido.