Emil perdió punto contra Facundo González por insólito error

Emil tuvo una ronda muy reñida contra Facundo González en el segundo juego de la noche en la edición de este martes 31 de marzo de Esto Es Guerra Desafío 14, por lo que al sacar un poco de ventaja logró tocar la campana e incluso comenzó a celebrar ante cámaras.
Pero Katia Palma comenzó a gritarle que corrija lo que no había terminado en el juego pues el cantante no había colocado la comba en el lugar correcto, y mientras regresó Facundo logró robarle la campana dándole el punto a los combatientes. Sin embargo, los guerreros no dudaron en reclamar porque el popular 'Wacho' se había quitado los lentes mientras golpeaba el bloque con la comba y todo se salió de control porque todos comenzaron a opinar por lo sucedido.
Emilio Jaime estuvo en El Reventonazo de la Chola para participar de un divertido sketch, pero primero fue consultado por su decisión de viajar a Colombia. Asimismo, explicó por qué decidió llamarse 'Emil'.
"La decisión de vivir en Colombia la tomé en plena pandemia en 2020 cuando quería seguir con mi proyecto musical. Ya había sacado bastante música con mi nombre original y en el mismo año decidí dejar ese nombre atrás y salir con este personaje que ahora es Emil", dijo el chico reality.
¿Maricielo Gamarra y Emil en coqueteos? El público los empareja y ellos son conscientes de los diversos videos que sus fans les dedican en las redes sociales. Los integrantes de los guerreros aseguraron que ambos están solteros y no descartan nada en el futuro.
"(Los dos están solteros y nadie se podría molestar con esto) Sí, yo no le tengo explicaciones a nadie, no sé tú. (Yo tampoco, soy libre) (Sabes que el público los shippean también un poco) Sí, sí, he visto un poco por redes. Sí, en verdad mira, yo soltero estoy hace cuatro años así que uno nunca sabe, uno nunca sabe, nunca sabe. Maricielo es guapísima, ¿quién no quisiera estar con Maricielo?", respondió Emilio Jaime.
Katia una vez más pidió a gritos a la producción del programa que se haga el reto de actuación para ver cómo surge la química entre la modelo y el cantante, pues ante cámaras ninguno se negó a ser parte de ese juego. ¿Brotará la química entre ellos en medio del reto?
Luciana Fuster y Emil anunciaron su ruptura en julio del 2019, explicando que la separación se daba por un tema de distancia y que cada uno estaba muy enfocado en crecer en su carrera. La exparejita aseguró que no hubo un tercero de por medio ni tampoco un tema de traición.
El fin de su relación al inicio fue un proceso muy difícil, pero ambos consideraron que han cerrado dicha etapa en buenos términos y con el mejor recuerdo del tiempo que compartieron juntos.
El romance entre Flavia Laos y Emilio Jaime fue muy corto, aproximadamente duró 1 mes. Sin embargo, los jóvenes aseguraron haber culminado su relación amorosa en buenos terminos y hasta el día de hoy mantienen la amistad. Dicho romance tuvo lugar en el año 2017.