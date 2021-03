EEG: El Tribunal sancionó a los Guerreros y anuncia cambios en el equipo

El Tribunal EEG se molestó por la mala actitud del equipo durante sus enfrentamientos contra los Combatientes.

El Tribunal de Esto es guerra sancionó en vivo a los Guerreros y anuncia cambios en el equipo si siguen compitiendo con mala actitud. La máxima autoridad de EEG se molestó al ver que algunos integrantes no conocen las reglas de los circuitos y esa falta de ánimo generó un drástico anuncio.

➤ Mira: Mario Hart salvó de sentencia a uno de los Guerreros y los Combatientes no lo perdonaron

"Definitivamente no sé que les pasa a los Guerreros, pero cada vez que veo esa actitud en ustedes, les voy a dar 100 puntos a los Combatientes. No me va temblar la mano si es que tengo que cambiar a todo el equipo. Si tengo que cambiar a todo el equipo, lo voy a cambiar", explicó el Tribunal frente al asombro del equipo amarillo y turquesa.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Alejandra Baigorria pidió su suspensión de EEG por cometer error en pleno juego