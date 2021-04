Maykol Show al ser retado en TikTok: "En esta competencia no hay ni un amigo"

El joven tiktoker mostró su incomodidad tras volver a enfrentarse a una nueva retadora de TikTok.

Maykol Show ingresó al confesionario de Esto es guerra tras ser enfrentado a un duelo de baile en "Tiktokers: Los rivales". El joven tiktoker mostró su incomodidad previo a su presentación contra Daela, quien espera quedarse con su asiento en el reality de TikTok.

"Ya me di cuenta que en esta competencia no hay ni un amigo. Daela le falta mucho carisma y eso es lo que me sobra. Te mando un besote Daela y ojalá puedas ganar. Yo no entiendo cómo ha podido ganar un millón ochocientos mil seguidores haciendo lo que hace. Yo soy el show y soy Maykol Show, entiéndanlo", sentenció el tiktoker.

Maykol Show se "incomodó" tras ser retado en baile por joven tiktokers