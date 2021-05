Ducelia Echevarría se molestó con los Combatientes por pase de Jota Benz al equipo

La "Reina de Pozuzo" valoró el esfuerzo de Ignacio Baladán por el equipo y no está de acuerdo por no elegirlo para los Combatientes.

Ducelia Echevarría se molestó con los Combatientes por el pase de Jota Benz al equipo y no considerar a Ignacio Baladán. La "Reina de Pozuzo" valoró el esfuerzo del competidor uruguayo por el equipo y no está de acuerdo por no elegirlo al igual que hicieron con Alejandra Baigorria tiempo atrás.

"Yo no entiendo por qué no aprenden de cada error que se comete. Deberían de elegir a Ignacio porque está demostrando un mejor nivel de competencia y eso no quiere decir que no quiero a Jota en el equipo porque él sabe lo mucho admiro su nivel de competencia, pero Ignacio se está esforzando por el equipo lo cual me indignan de mis compañeros que no hayan hecho eso", explicó.

Ignacio Baladán protagonizó enfrentamiento con Jota Benz tras no votar por él