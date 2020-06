Ducelia Echevarría se indignó al ver a su doble como jurado de un juego

La guerrera tuvo fuerte enfrentamiento por burlarse de su voz en vivo.

¡No lo soportó!Ducelia Echevarría se indignó al ver ingresar a su doble como jurado de un juego de Esto es guerra. Nabito llegó caracterizada como la guerrera, quien se molestó por imitar su peculiar voz en vivo.

El artista cómico empezó a exagerar la voz de la integrante de los Guerreros y Ducelia Echevarría no se quedó callada al pregonar que ella no vende palta si no hamburguesas y algunas verduras a través de sus redes sociales.

