Ducelia Echevarría retó a Paloma Fiuza y esto pasó en plena prueba

¡No te tengo miedo! Ducelia Echevarría se mostró más valiente que nunca y en vivo se atrevió a retar a Paloma Fiuza. Minutos antes, la guerrera le recordó a su productor que le está demostrando que puede enfrentar a la brasileña.

"Yo tuve el gusto de compartir el equipo con Ducelia y yo le quiero decir en esta ocasión, que ella no tiene equipo, pero a mí no me da miedo, yo puedo competir con ella", fue la respuesta de Paloma Fiuza.

Ducelia Echevarría se preparó y aceptó jugar contra la combatiente. Ambas competidoras estuvieron casi parejas en toda la prueba, pero al final Paloma Fiuza se impuso ante su rival.

