Ducelia Echevarría estalló en llanto en vivo y sorprendió al revelar la razón.

Ducelia Echevarría estaba jugando y de pronto se puso a llorar. ¿Qué le pasó?

¡Inesperado! Ducelia Echevarría sorprendió a todos al estallar en llanto en vivo mientras competía en el juego "Camino del saber". La guerrera se tomó unos minutos para tranquilizarse después que Mathías Brivio y Luciana Fuster la abrazaron.

"Lo que pasa es que cuando yo estuve en el otro programa (Combate) este era uno de los juegos que la producción sabía que me iba mal y me ponían, y me ponían, y me hacían pasar verguenza. Llega el juego y yo me frustro nada más", contó Ducelia Echevarría.

Ducelia Echevarría es la mejor competidora de la temporada 2019

