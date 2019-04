En el reciente programa de Esto es guerra, Ducelia Echevarría lanzó fuerte calificativo Michela Elias tras perder juego luego que se sacara el casco antes de tocar la campana. Mathías Brivio quedó en shock al escuchar este inesperado mensaje de la guerrera.

"Quiero mi revancha, o voy a esperar una hora a que toque la campana por un error tonto. Lo que pasa es que Michela es una perdedora, por eso acepta los puntos regalados", dijo Ducelia Echevarría.

"De verdad me sorprende tu actitud cuando ayer me estabas abrazando y de la nada me empiezas a atacar. Ya veo que todo el mundo tenía razón de cómo te convertías de cuando entrabas a este set", respondió Michela Elias muy desconcertada.

